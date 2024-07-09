БПЛА атакували Ростовську область: зайнялася електропідстанція

Вибухи цієї ночі лунали також у Бєлгороді.

У Ростовській області рф місцева влада повідомила про масовану атаку безпілотників. У селі Генеральське внаслідок роботи дронів сталося загоряння на електропідстанції.

Вибухи місцеві жителі чули також у самому Ростові та Морозовську, де розташована авіаційна база. Чиновники традиційно стверджують, що "всі БПЛА знищено чи подавлено".

Неспокійно окупантам було вночі і в Бєлгороді: там пошкоджено кілька приватних будинків. Бригади швидкої допомоги виїжджали на численні виклики.