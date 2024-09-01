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ПОЛІТИКА

БПЛА атакують російську інфраструктуру: пожежі на нафтозаводі та електростанціях (оновлено)

01 вересня 2024, 11:58
БПЛА атакують російську інфраструктуру: пожежі на нафтозаводі та електростанціях (оновлено)
джерело t.me/vchkogpu
Дрони збивали навіть безпосередньо над москвою.

Сьогодні вранці, о 8.03 1 вересня Міноборони росії відзвітувало, що минулої ночі під час масованого удару безпілотників по території РФ російська ППО збила 158 українських БПЛА літакового типу.

Над територією Курської області у нічний час було знищено і перехоплено 46 дронів, над територією Брянської області – 34, над територією Воронезької області – 28, над територією Білгородської області – 14, вісім – над територією Рязанської області, два – над москвою, сім – над москвою областю, п'ять – над територією Калузької області, чотири – над територією Липецької області, три – над територією Тульської області, по два БПЛА над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.

Про збитки, заподіяні російській федерації, в оборонному відомстві рф не повідомляють.

Тим часом офіційне російське інформаційне агентство ТАСС повідомило про пожежу на Московському нафтопереробному заводі, що спалахнув після падіння збитого безпілотника. Тут опублікували кадри скидання факела для попутного нафтового газу в районі НПЗ у Капотні.

Пожежі на НПЗ Капотня було присвоєно максимальний номер складності, який згодом був знижений з п'ятої, максимальної, до другої.

Також загорілась Конаківська ГРЕС, розташована на березі водосховища на ріці Волга в місті Конаково Тверській області. Вона є однією із найбільших електростанцій центральної частини росії та восьма за потужністю теплова електростанція країни.

Як свідчать відео місцевих мешканців, в ГРЕС влучили принаймні кілька дронів.

"Опа, а от і третій жахнув", - коментує кадри удару по Конаківській ГРЕС один із авторів відео.

Жителі регіону зазначають, що атака розпочалася близько 3:30 ночі. Наразі дороги у напрямку станції перекриті

Як заявив губернатор Тверської області  Ігорь Руденя, в районі Конаково "системою ППО збито п’ять безпілотників".

НПЗатака на рф

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