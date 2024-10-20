БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку

Завод виготовляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з керованими авіабомбами (КАБ).

У Дзержинську Нижегородської області (рф) цієї ночі відбулися вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони. У результаті цього постраждало ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що є частиною військово-промислового комплексу агресора.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Стало відомо, що вибухи у Дзержинську, а також в обласному центрі – Нижньому Новгороді пролунали близько 4:30 ранку за місцевим часом.