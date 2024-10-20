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БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку

20 жовтня 2024, 09:33
БпЛА у Нижньогородській області атакували завод, який виготовляв вибухівку
фото з відкритих джерел
Завод виготовляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з керованими авіабомбами (КАБ).

У Дзержинську Нижегородської області (рф) цієї ночі відбулися вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони. У результаті цього постраждало ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що є частиною військово-промислового комплексу агресора.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Стало відомо, що вибухи у Дзержинську, а також в обласному центрі – Нижньому Новгороді пролунали близько 4:30 ранку за місцевим часом.
 
Жителі міста повідомляють, що метою повітряної атаки став "Завод імені Я. М. Свердлова", якому були накладені санкції як з боку України, так і низки західних країн. російські ЗМІ та Telegram-канали зазначають, що під час атаки дронів над містом виник дим.
 
Зазначене підприємство є одним з найбільших виробників промислових вибухових речовин у росії. Воно спеціалізується на виробництві зарядів для гірничорудної промисловості, а також матеріалів для сейсмічних і геофізичних робіт.
 
Окрім цього, завод виготовляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з керованими авіабомбами (КАБ), бойові частини для кумулятивних протитанкових керованих ракет, а також боєголовки для систем протиповітряної оборони.
 
"Завод імені Я. М. Свердлова" є ключовим підприємством для економіки Дзержинська та є частиною військово-промислового комплексу рф.

 

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