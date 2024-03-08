БПЛА здійснили масований наліт на дві області у рф

Стверджується про збиття дронів у Бєлгородській та Волгоградській областях.

У росії заявили про спробу атаки безпілотниками по її території в ніч проти 8 березня. Стверджується про збиття дронів у Бєлгородській та Волгоградській областях.

Про це повідомили в Міноборони росії.

У ворожому відомстві вже традиційно заявили, що протягом ночі було припинено спроби "київського режиму" атакувати безпілотниками літакового типу об'єкти на території рф.

В Міноборони стверджують, що чергові засоби ППО збили один дрон над територією Бєлгородської області, ще 11 БПЛА були знищені над територією Волгоградської області.

Згодом у міністерстві повідомили, що вже вранці засоби ППО збили ще чотири начебто українських безпілотника над територією Волгоградської області