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БПЛА здійснили масований наліт на дві області у рф

08 березня 2024, 08:25
БПЛА здійснили масований наліт на дві області у рф
Фото: з вільного доступу
Стверджується про збиття дронів у Бєлгородській та Волгоградській областях.

У росії заявили про спробу атаки безпілотниками по її території в ніч проти 8 березня. Стверджується про збиття дронів у Бєлгородській та Волгоградській областях.

Про це повідомили в Міноборони росії.

У ворожому відомстві вже традиційно заявили, що протягом ночі було припинено спроби "київського режиму" атакувати безпілотниками літакового типу об'єкти на території рф.

В Міноборони стверджують, що чергові засоби ППО збили один дрон над територією Бєлгородської області, ще 11 БПЛА були знищені над територією Волгоградської області.

Згодом у міністерстві повідомили, що вже вранці засоби ППО збили ще чотири начебто українських безпілотника над територією Волгоградської області

війна в Україніросія окупантиБПЛАатака дронів

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