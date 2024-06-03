Брак робочої сили в Україні ускладнює економічне виживання під час війни – Bloomberg

До чого може призвести дефіцит робітників.

Закон про мобілізацію, який набув чинності минулого місяця, спрямований на поповнення військових лав України сотнями тисяч військовослужбовців. Проте брак працездатних чоловіків і жінок стає тягарем для великих і малих підприємств, що становлять основу економіки воєнного часу.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Як заявив заступник голови Центробанку України Сергій Ніколайчук, обвал економічного виробництва порівняно з 2021 роком пов'язаний із скороченням доступної робочої сили приблизно на 27% порівняно з довоєнним рівнем.

"Україна перебуває у війні на виснаження. Дуже складно обирати між олією та зброєю", - додав він.

Видання зазначає, що кадровий дефіцит – це політична проблема, яку неможливо вирішити за допомогою союзників, які постачають боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Проблема нестачі робочої сили погіршиться найближчим часом на тлі відтоку громадян із країни (близько 6 млн осіб стали біженцями в інших країнах), мобілізованих та полеглих на полі бою.

У Метінвесті розповіли про те, що важко заповнили 89 вакансій з 4 тисяч протягом трьох місяців.

"Не сировинні ресурси, не обладнання та не техніка — пріоритетне питання у тому, хто працюватиме і чи зможемо ми доставити", — повідомила Тетяна Петрук, директор зі сталого розвитку Метінвесту.

За її словами, чоловіки неохоче йдуть працювати у великі компанії, на які націлені військкомати. За її словами, близько 15% працівників "Метінвесту" покликані до армії. Петрук заявила, що дефіцит кадрів може мати ефект доміно, оскільки податкова база руйнуватиметься, що зрештою завдасть збитків військовим цілям. Підприємства можуть бути змушені скоротити виробництво.

"Якщо призив продовжиться такими темпами, ми будемо змушені зупинити деякі процеси або виробничі ділянки, оскільки робочих рук фізично не вистачатиме", - сказала вона.

Юлія Кузенкова, керівник проектів київської рекрутингової агенції Resorcer розповіла виданню про те, що фірми все частіше наймають співробітників-чоловіків як підрядників або постачальників, оскільки багато хто з них не хоче виконувати вимоги щодо оновлення своїх особистих даних, які можуть бути використані кадровими агентствами.

За її словами, багато хто також наймає жінок на посади, які раніше переважно займали чоловіки, наприклад, у гірничодобувній промисловості, запрошують студентів або наймають іноземний персонал, у тому числі мігрантів із Туреччини,

У системі київського метрополітену заявили, що незабаром курсуватиме менше поїздів, оскільки міграція та заклик на військову службу викликали "значний дефіцит" робітників, який, як очікується, погіршуватиметься в міру того, як дедалі більше співробітників піде до армії.