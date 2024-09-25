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Бразилія і Китай просувають в ООН спільний "мирний план" щодо України

25 вересня 2024, 14:15
Бразилія і Китай просувають в ООН спільний
Фото: Андрій Попіль
Його планують представити 20 країнам.

Бразилія просуває спільний з Китаєм так званий "мирний план" щодо України в ООН. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва виступав на відкритті Генеральної Асамблеї ООН і нагадав про бразильсько-китайський "мирний план" щодо війни в Україні.

За словами бразильських політиків, радник президента Бразилії із зовнішньої політики Селсо Аморім представить план представникам 20-ти країн Глобального Півдня під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку вже в цю п’ятницю. 

Бразилія шукатиме підтримки спільної з Китаєм мирної пропозиції.

Видання пише, що  у зустрічі в п'ятницю візьмуть участь країни Глобального Півдня, але не європейські представники, які є найбільшими прихильниками України, серед запрошених: Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об’єднані Арабські Емірати.

"Намір полягає в тому, щоб вислухати, що ці країни можуть принести, створити критичну масу та переглянути ці моменти... Багато країн хочуть слухати, включаючи європейців", - заявив виданню бразильський політик.

 
Китайбразиліявійна в Українімирний план

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