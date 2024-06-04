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Бразилія надішле на саміт миру свого найнижчого представника

04 червня 2024, 19:31
Бразилія надішле на саміт миру свого найнижчого представника
джерело alsaha
Проросійський президент Бразилії не лише не поїде на саміт сам, але й не хоче посилати туди інших високих представників.

На тлі свого зближення з Китаєм та росією Бразилія надішле свого представника на український Саміт миру у Швейцарії, але рівень представництва буде мінімальним – бразильский посол у Швейцарії.

Про це пише бразильське видання O Globo.

Очікується, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва обере посла Бразилії у Швейцарії Клаудію Фонсеку Буцці, щоб представляти країну на цьому саміті. Стверджується, що такий рівень представництва обрано через те, що на саміт не запрошено російського диктатора Володимира Путіна.

За словами співрозмовників видання в бразильському уряді, Лула не має наміру відправляти до Швейцарії представників "першого ешелону уряду", таких як голова МЗС Мауро Вієйра або головний радник президента з міжнародних справ Селсу Аморім. 

"Ідея полягає в тому, щоб відправити когось бути присутнім, але без повноважень приймати рішення", – пише O Globo.

За словами людей, близьких до Лули, направлення дипломата залежатиме від того, чи дозволять організатори саміту представляти країни своїми послами. Адже спочатку йшлося про те, що делегації країн мають очолювати лише глави держав або урядів.

бразиліявійна в Україніросія окупантисаміт миру

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