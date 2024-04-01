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ПОЛІТИКА

Бразилія намагається організувати візит путіна на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро

01 квітня 2024, 18:12
Бразилія намагається організувати візит путіна на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро
Фото: reuters.com
Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, а Бразилія ратифікувала Римський статут, а тому візит диктатора в Ріо-де-Жанейро може закінчиться для нього арештом.

Уряд президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви намагається організувати візит російського диктатора владіміра путіна на саміт G20, який восени пройде в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Folha de S.Paulo.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, а Бразилія ратифікувала Римський статут, а тому візит диктатора в Ріо-де-Жанейро може закінчиться для нього арештом.

Саме тому уряд Бразилії відправив до Комісії міжнародного права ООН свою думку з приводу приїзду путіна в країну. Видання пише, що наразі цей орган працює над розробкою положень про імунітет для глав держав.

Ідея полягає в тому, що лідери країн не повинні будуть підлягати судового переслідування або не будуть піддані судовими позовами під час їхніх міжнародних візитів.

"Бразильський уряд не цитує безпосередньо путіна в тексті, але посилається на сценарій, який відповідає нинішній ситуації російського лідера", - йдеться в матеріалі.

У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

Владімір ПутінбразиліяG20

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