Фахівці завершили аналіз "чорних скриньок"із літака Embraer

Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії надіслала казахстанським слідчим дані з бортових самописців, вилучених з літака Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау.

Про це повідомляє g1.

29 грудня влада Казахстану оголосила, що реєстратори відправлено до Бразилії (країни виробництва літака) на тлі звинувачень президента Азербайджану Ільгама Алієва в тому, що росія намагається приховати причину трагедії. Скриньки прибули до Бразилії 1 січня, і наступного дня їх розпочали досліджувати.

Джерела ЗМІ повідомили, що у суботу, 4 січня, були завершені "вилучення, збір і перевірка даних, що містяться у двох самописцях".