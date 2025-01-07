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Бразилія передала Казахстану дані із самописців азербайджанського літака

07 січня 2025, 09:09
Бразилія передала Казахстану дані із самописців азербайджанського літака
Фото: АР
Фахівці завершили аналіз "чорних скриньок"із літака Embraer

Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії надіслала казахстанським слідчим дані з бортових самописців, вилучених з літака Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау.

Про це повідомляє g1.

29 грудня влада Казахстану оголосила, що реєстратори відправлено до Бразилії (країни виробництва літака) на тлі звинувачень президента Азербайджану Ільгама Алієва в тому, що росія намагається приховати причину трагедії. Скриньки прибули до Бразилії 1 січня, і наступного дня їх розпочали досліджувати.
 
Джерела ЗМІ повідомили, що у суботу, 4 січня, були завершені "вилучення, збір і перевірка даних, що містяться у двох самописцях".
 
Вилучені зі скриньок дані будуть передані казахському Агентству із розслідування авіаційних подій. Жодних подробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було. У бразильському відомстві зазначили, що це відповідальність казахстанської сторони.
 
Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

 

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