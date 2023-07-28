Бразилія відмовилась видати ймовірного російського шпигуна до США – CNN

У відомстві назвали прохання США про видачу росіянина безпідставним.

Бразилія відхилила запит Сполучених Штатів Америки щодо екстрадиції росіянина Сергія Черкасова. Він може бути співробітником військової розвідки рф.

Про це сказано у заяві Міністерства юстиції та громадської безпеки Бразилії, повідомляє CNN.

У відомстві назвали прохання США про видачу росіянина безпідставним. Там також додали, що вже погодилися передати зловмисника росії, де його звинувачують у торгівлі наркотиками.

За інформацією видання, Черкасов буде екстрадований до росії лише після того, як відбуде бразильський тюремний термін за підробку документів.

Черкасов в'їхав до США 2018 року під видом навчання в аспірантурі у Вашингтоні, повідомляє Міністерство юстиції США. Американські правоохоронці підозрюють його в тому, що у країні він перебував під чужим ім'ям, щоб шпигувати за американцями напередодні вторгнення росії до України.

Підроблене ім'я Черкасова - Віктор Мюллер Феррейра, яке він одержав у Бразилії, де видавав себе за сина померлого бразильського громадянина, стверджують американські прокурори.

Після повернення до Бразилії у 2022 році бразильська влада заарештувала його за звинуваченням у крадіжці особистих даних та шахрайстві.