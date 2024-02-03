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Бразильські військові укріплюють кордон між Венесуелою та Гаяною – Reuters

03 лютого 2024, 13:25
Бразильські військові укріплюють кордон між Венесуелою та Гаяною – Reuters
джерело alsaha
Бразилія намагається убезпечитися на тлі претензій Венесуели.

Військові Бразилії укріплюють кордон між Венесуелою та Гаяною на тлі нещодавніх претензій Каракаса.

Про це пише Reuters.

За інформацією видання, у п'ятницю, 2 лютого, колона військових вантажівок і бронемашин вирушила до північного кордону Бразилії, щоб посилити присутність армії у відповідь на напруженість на тлі претензій Венесуели щодо регіону Гаяни Ессекібо. 

Понад два десятки бронемашин прибули до Манауса, а деякі до Боа-Віста, столиці штату Рорайма, де місцевий гарнізон буде збільшено до 600 солдатів.

Прикордонний конфлікт охоплює регіон Гайани площею 160 000 кв, який вкритий густими джунглями. Венесуела відновила старі претензії на Ессекібо в останні роки після того, як у морі було виявлено великі поклади нафти та газу.

У грудні Венесуела та Гайана домовилися не застосовувати силу та не посилювати напруженість у суперечці на зустрічі в Сент-Вінсенті та Гренадинах. Минулого тижня на зустрічі за посередництва Бразилії Венесуела пообіцяла дотримуватись дипломатії для вирішення конфлікту.Однак Каракас знову заявив про претензій спонукало Бразилію заявити, що вона не дозволить Венесуелі використовувати бразильську територію в Рораймі для вторгнення в Ессекібо, оскільки іншого сухопутного шляху через джунглі немає.

Звіт Об'єднаного комітету начальників штабів бразильських збройних сил показав, що Венесуела не має військового потенціалу для вторгнення в Ессекібо через "незначні матеріально-технічні можливості" для підтримки місій через кордон.

У документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться про те, що Бразилія має план дій на випадок непередбачуваних обставин, щоб запобігти будь-якому венесуельському військовому вторгненню в Гаяну через бразильську територію.

Однак у документі зазначається, що зіткнення між двома сусідами Бразилії є малоймовірним, оскільки з'являється можливість мирного врегулювання.

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