Бразильський суд заблокував соцмережу Х у країні

Причиною такого рішення є невиконання компанією усіх судових розпоряджень.

Верховний суд Бразилії призупинив роботу соціальної мережі Х (раніше Twitter) у країні.

Суддя Алешандре де Мораес наказав призупинити роботу X після того, як сплив встановлений суддею термін у добу, за який соцмережа мала призначити свого офіційного представника у Бразилії. Заборона триватиме доти, поки компанія не виконає судові розпорядження, зокрема сплатить понад 3 мільйонів доларів штрафу та не призначить свого місцевого представника.

Згідно із наказом Мораеса, тих, хто намагатиметься обійти заборону на використання X, наприклад, за допомогою VPN, будуть штрафуватимуть на 50 тис. реалів (9 тисяч доларів) за день.