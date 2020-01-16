Brexit: британські євродепутати провели своє останнє пленарне засідання у Європарламенті

"Це кінець епохи, це досить гнітюче, тому що все могло б бути не так"

У понеділок парламентські чиновники представили всім британським євродепутатам презентацію PowerPoint, в якій виклали їхні права як колишніх членів ЄП, в тому числі щодо пенсій, перехідної фіндопомоги, закінчення контрактів на помічників, а також кількості ящиків, які їм дозволено відправити назад до Британії за рахунок ЄС. Їм дали час до четверга, щоб вивезти свої речі зі Страсбурга.

Оскільки Велика Британія покине Європейський Союз 31 січня, на цьому тижні в Страсбурзі відбулося останнє пленарне засідання для 72 британських євродепутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вони провели його, очищаючи свої офіси, отримуючи інформацію про те, що буде після припинення їх статусу євродепутатів, і голосуючи за законодавством, яке, ймовірно, не вплине на їх країну (в тому числі про створення конференції з майбутнього Європи).

"Мені сумно, тому що я знаю, що коли піду на вихід, Британія не матиме тут жодного представництва. Тепер нам доведеться зіткнутися з реальністю, що ми повинні повернутися додому, навіть якщо ми цього не хочемо", - сказала Керолайн Воаден, депутат Європарламенту від ліберал-демократів після зустрічі з іншими членами групи Renew Europe (яка найсильніше постраждає від Brexit, оскільки 17 з її 108 депутатів - британці).

"Це кінець епохи, це досить гнітюче, тому що все могло б бути не так" - заявив Річард Корбетт, депутат Європарламенту від лейбористів.

"Мені сумно, але я відчуваю вдячність за кожен зайвий день, який провела тут", - сказала Луїза Поррітт, ще один євродепутат від Ліберальної партії, яка увійшла до ЄП тільки після торішніх європейських виборів.

У понеділок парламентські чиновники представили всім британським євродепутатам презентацію PowerPoint, в якій виклали їхні права як колишніх членів ЄП, в тому числі щодо пенсій, перехідної фіндопомоги, закінчення контрактів на помічників, а також кількості ящиків, які їм дозволено відправити назад до Британії за рахунок ЄС. Їм дали час до четверга, щоб вивезти свої речі зі Страсбурга.

Європарламент планує попрощатися з британськими депутатами 29 січня в Брюсселі, формат зустрічі буде визначений старшими депутатами ЄП у четвер.

Представник групи зелених заявив, що вони проведуть "прийняття" 29 січня, соціал-демократи анонсували в той же день свій "прощальний захід".

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