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Brexit коштував Британії більше £140 млрд – Financial Times

11 січня 2024, 16:29
Brexit коштував Британії більше £140 млрд – Financial Times
Фото: Український репортер
Мер Лондона і лейборист Садік Хан заявив, що вихід Британії з Євросоюзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6% і склав 140 мільярдів фунтів.

Про це пише щоденна британська газета Financial Times.

Мер столиці Сполученого Королівства показав дослідження, де економіка Британії стала на 162 мільярди євро меншою, ніж була б, якби країна залишилася в Євросоюзі.

Незалежний аналіз провіві Cambridge Econometrics на замовлення мерії. Він демонструє, що обсяг національної економіки на 6% менший, ніж був би, якби Лондон залишився в митному союзі та єдиному ринку ЄС.

Оцінка консалтингової компанії ґрунтується на економічному моделюванні, якби країна не проголосувала за вихід.

Крім того, економісти підрахували, що Сполучене Королівство має на 1,8 мільйона робочих місць менше, ніж воно мало б в іншому випадку.

"Зараз очевидно, що Brexit не працює. Жорсткий варіант Brexit, який ми отримали, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя", - сказав мер Лондону. 

Під час виступу очільник столиці підтримав більш відкриті дебати про недоліки виходу з ЄС і потенційні переваги повернення до єдиного ринку.

Позиція Хама - незручна для лідера лейбористів Кіра Стармера, який раніше виступав проти Brexit, але тепер пообіцяв зробити так, щоб вихід з ЄС працював.

Він виключив приєднання до єдиного ринку або митного союзу в межах ЄС, але наполягає на тому, що Британія може укласти "набагато кращу" для себе угоду, наслідуючи стандарти ЄС у сферах охорони довкілля, праці та харчових продуктів.

В дослідженні написано, що економічні збитки продовжуватимуться, якщо Британія залишиться поза межами єдиного ринку, а реальна валова додана вартість до 2035 року буде приблизно на 311 мільярдів фунтів нижчою, ніж вона була б в іншому випадку.

Британія вийшла з ЄС 29 березня 2019 року. За це рішення на референдумі  в 2017 проголосували 52% британців. Лондон та Брюссель наразі не досягли фінальної угоди про Brexit.

 
BrexitБританія

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