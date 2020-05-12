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Brexit: ЄС і Британія призупинили переговори, немає згоди з ключових питань

"умови для угоди в даний час не досягнуті".
Європейський союз і Велика Британія призупинили переговори щодо торговельної угоди після Brexit за три тижні до того, як Лондон остаточно вийде з блоку.
Brexit: ЄС і Британія призупинили переговори, немає згоди з ключових питань Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє і його британський колега Девід Фрост в спільній заяві після тижня переговорів заявили, що "умови для угоди в даний час не досягнуті".

"Після тижня інтенсивних переговорів у Лондоні разом з Девідом Фростом ми сьогодні прийшли до думки, що умови для угоди не досягнуто через значні розбіжності в питаннях рівних умов, управлінні і рибальства", - йдеться в спільній заяві, опублікованій в Twitter в п'ятницю пізно ввечері.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу вдень проведуть телефонні переговори, щоб обговорити ситуацію, що склалася.

Британія офіційно вийшла з блоку в кінці січня, але все ще перебуває на єдиному ринку ЄС до 31 грудня. Якщо до цього крайнього терміну не буде укладена угода, будуть повторно введені найсуворіші тарифи і обтяжливі митні перевірки, що призведе до економічного хаосу.

Крім укладення угоди, ще потрібен час для ратифікації документа в Британії і ЄС.

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05 12 2020 10:17
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