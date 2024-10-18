Зокрема російський диктатор запросив також інші країни приєднатися до БРІКС.

Організація БРІКС буде генерувати більшу частину світового економічного зростання найближчими роками, а не інші розвинені країни Заходу.

Про це заявив російський диктатор путін чиновникам і бізнесменам на бізнес-форумі БРІКС у москві, передає Reuters.

Таким чином президент рф хоче перетворити БРІКС, учасниками якої є Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ, Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, на "потужну противагу Заходу в глобальній політиці і торгівлі", пише видання.

"Країни, що входять до нашого об'єднання, по суті, є локомотивами глобального економічного зростання. В осяжному майбутньому БРІКС буде генерувати основний приріст світового ВВП. Економічне зростання членів БРІКС буде все менше залежати від зовнішнього впливу або втручання. Це, по суті, економічний суверенітет", - наголосив він.