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БРІКС, а не західні країни, буде рушієм економічного зростання у світі – путін

18 жовтня 2024, 20:51
БРІКС, а не західні країни, буде рушієм економічного зростання у світі – путін
Фото: REUTERS
Зокрема російський диктатор запросив також інші країни приєднатися до БРІКС.
Організація БРІКС буде генерувати більшу частину світового економічного зростання найближчими роками, а не інші розвинені країни Заходу.
 
Про це заявив російський диктатор путін чиновникам і бізнесменам на бізнес-форумі БРІКС у москві, передає Reuters. 
 
Таким чином президент рф хоче перетворити БРІКС, учасниками якої є Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ, Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, на "потужну противагу Заходу в глобальній політиці і торгівлі", пише видання.
 
"Країни, що входять до нашого об'єднання, по суті, є локомотивами глобального економічного зростання. В осяжному майбутньому БРІКС буде генерувати основний приріст світового ВВП. Економічне зростання членів БРІКС буде все менше залежати від зовнішнього впливу або втручання. Це, по суті, економічний суверенітет", - наголосив він. 
 
За словами диктатора, 30 країн світу зацікавилися у співпраці з БРІКС, тому на саміті наступного тижня розглянуть можливі варіанти майбутнього розширення групи. 
 
"Двері відкриті, ми нікому не перешкоджаємо", - додав путін.
 
Президент росії зазначив, що фінансові ініціативи рф передбачають широке використання національних валют, проте розмови про створення єдиної валюти для БРІКС є "передчасними". 
 
Також путін закликав Новий банк розвитку, єдиний функціонуючий багатосторонній інститут розвитку БРІКС, інвестувати в технології та інфраструктуру в країнах Глобального Півдня. 
 
"Як інститут розвитку банк вже служить альтернативою багатьом західним фінансовим механізмам, і ми, природно, будемо продовжувати його розвивати", - зауважив диктатор. 

 

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