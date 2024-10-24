БРІКС не став альтернативною структурою безпеки для росії – ISW

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на Казанську декларацію.

Декларація на саміті БРІКС у Казані демонструє, що росія ще не заручилася міжнародною підтримкою та не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає кремль. В документі війна рф проти України згадується лише один раз.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, в декларації саміту зазначено, що всі підписанти мають діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включно з положенням про повагу до територіальної цілісності. Там також зазначено, що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії.

В ISW зазначили, що Київ визнав "принципи Статуту ООН" головним шляхом, за допомогою якого може досягти миру, і наголосив на незаконності російської війни з точки зору міжнародного права.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на Казанську декларацію. У відомстві зазначили, що вона свідчить про неспроможність росії "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.

МЗС України заявило, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни росії проти України, ймовірно, через те, що багато з цих країн підтримують принципи Статуту ООН.

"Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію", - йдеться у звіті ISW.

БРІКС - це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. До її складу входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка.

З 22 по 24 жовтня у Казані відбувся саміт БРІКС, на який було запрошено також велику кількість країн Глобального Півдня.

Зокрема також відвідали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президент Китаю Сі Цзіньпін.