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Бронювання в "Дії" знову працює – Федоров

26 грудня 2024, 20:49
Бронювання в
Результат заявки надійде упродовж 72 годин
У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.
 
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - повідомив він.
 
Процес бронювання робітників працює як і раніше:
 
  • Треба зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі "Дія";
  • У розділі "Послуги" обрати "Бронювання працівників";
  • Перевірити дані про компанію;
  • Заповнити дані про працівників, яких подають на бронювання;
  • Підписати документи й готово.
 
Результат заявки надійде упродовж 72 годин. Він з’явиться в електронному кабінеті, а також у застосунку "Резерв+" працівника, якого бронює підприємство.
 
Діявійна в Україніросія окупантибронювання

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