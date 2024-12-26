Бронювання в "Дії" знову працює – Федоров
26 грудня 2024, 20:49
Результат заявки надійде упродовж 72 годин
У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - повідомив він.
Процес бронювання робітників працює як і раніше:
- Треба зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі "Дія";
- У розділі "Послуги" обрати "Бронювання працівників";
- Перевірити дані про компанію;
- Заповнити дані про працівників, яких подають на бронювання;
- Підписати документи й готово.
Результат заявки надійде упродовж 72 годин. Він з’явиться в електронному кабінеті, а також у застосунку "Резерв+" працівника, якого бронює підприємство.