БРРЄ надає Україні €50 млн на пільгові іпотеки для переселенців

Цей проєкт передбачає надання понад 1100 пільгових іпотечних кредитів для родин ВПО.

Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали рамкову угоду про позику обсягом 50 млн євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє The Council of Europe Development Bank.

Цей проєкт передбачає надання понад 1100 пільгових іпотечних кредитів для родин ВПО. Зауважимо, що умови іпотеки містять фіксовану процентну ставку 3%, термін погашення до 30 років, а також можливість подати заявку через портал "Дія".

У перспективі співпраця між БРРЄ та Україною передбачає запуск окремої програми пільгового кредитування для ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок війни.

Це вже друга домовленість із БРРЄ, спрямована на підтримку житлового сектору в Україні. Перша угода на 100 мільйонів євро була укладена у 2024 році - вона передбачала надання компенсацій за зруйноване житло через видачу житлових сертифікатів (проєкт HOME). У рамках цієї програми понад 7600 українців уже отримали нове житло.