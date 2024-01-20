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Брянську область рф другий день поспіль атакують безпілотники

20 січня 2024, 11:31
Брянську область рф другий день поспіль атакують безпілотники
Фото: з вільних джерел
росіяни повідомляють про "збиття" дрона.

Брянську область рф знову атакував безпілотник. Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив про нібито "знищення" дрона над Клінцовським районом області.

Про це він написав у Telegram-каналі.

Він також зазначив, що постраждалих та руйнувань унаслідок удару немає та звинуватив у атаці Україну.

У п’ятницю, джерело у спецслужбах повідомило, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) здійснило атаку безпілотниками на нафтобазу у Клинцях Брянської області та Тамбовський пороховий завод.

Того дня Міноборони рф також відзвітувало про нібито "знищення" безпілотника.

Безпілотниквійна в Україніросія окупантиатака дронів

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