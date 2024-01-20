Брянську область рф другий день поспіль атакують безпілотники
Брянську область рф знову атакував безпілотник. Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив про нібито "знищення" дрона над Клінцовським районом області.
Про це він написав у Telegram-каналі.
Він також зазначив, що постраждалих та руйнувань унаслідок удару немає та звинуватив у атаці Україну.
У п’ятницю, джерело у спецслужбах повідомило, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) здійснило атаку безпілотниками на нафтобазу у Клинцях Брянської області та Тамбовський пороховий завод.
Того дня Міноборони рф також відзвітувало про нібито "знищення" безпілотника.