Уряд Британії ніяк не можу цьому завадити.

Зброя легально експортувалася з Британії досі використовується для охорони танкерів рф з нафтою.

Про це повідомляє Bloomberg.

В липні минулого року Лондон відкликав ліцензії у компанії MNG Maritime, яка оперувала трьома суднами-арсеналами: Genesis, Antarctic Dream і Siam., яка надавала охоронців для санкційного флоту російських танкерів.

Після відкликання ліцензій зброю необхідно повернути, проте цього не сталося, бо MNG Maritime була негайно викуплена сінгапурською Sinbad Navigation.

Через зміну власності та юрисдикції Британія не може встановити точне місцеперебування зброї і втратила законне право конфіскувати її.

Sinbad Navigation досі активно співпрацює з російськими танкерами, зокрема надає послуги безпеки для російського Совкомфлоту.

Компанія Sinbad Navigation не перебуває під санкціями й послуги які вона надає, формально не порушують санкції, але при цьому компанія стала важливим елементом, що дозволяє рф продовжувати нафтову торгівлю, попри санкції.

20 років тому через сплеск піратства біля Сомалі наявність озброєної охорони стала обов'язковою вимогою для страхування вантажних суден.

Попри те, що останнім часом піратство зменшилось з 400 в 2010 році до 60 минулого - з'явилася нова загроза це напади єменських хуситів.

Тепер перевізники використовують для охорони спеціальні компанії, які зберігають свою зброю на кораблях-арсеналах.

3-4 охоронці зі зброєю пересідають на танкер і після проходження небезпечної зони на гумових човнах повертаються на свій корабель.

Ціна такої послуги становить понад $4 тисячі в один бік.