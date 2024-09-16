Британії потрібне схвалення США, аби дозволити ЗСУ бити вглиб рф – The Times

Раніше президент України Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити "рішучість" у цьому питанні.

Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території рф за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

Про це пише видання The Times.

Журналісти нагадали, що п'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр-міністр закликали чинного прем'єра Великої Британії Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку та дозволити ЗСУ здійснювати далекобійні удари по росії за допомогою ракет Storm Shadow, оскільки, попередили вони, зволікання щодо цього питання додаватимуть російському диктатору путіну сміливості.

Раніше президент України Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити "рішучість" у цьому питанні.