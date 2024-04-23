Британія анонсувала найбільший пакет військової допомоги Україні

Сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Польщі оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України.

До нього увійдуть катери, ракети великої дальності Storm Shadow, набої і бронетехніка.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Англійський прем’єр прибуде до Варшави, щоб оголосити про збільшення військової підтримки України: 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування і найбільшу в історії країни поставку життєво важливого обладнання.

Сунак зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо європейської безпеки та підтримки України.

Після зустрічі Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем в Берліні.

"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи.

Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки", - пише уряд Британії.