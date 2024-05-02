Британія "дедалі вразливіша" перед загрозою ракетних атак і безпілотників – ЗМІ

Раніше вона була однієї з кращих у світі.

Велика Британія може бути вразливою до масованих атак ракетами та дронами, яких зазнає Україна. Протиповітряна оборона країни спустошена.

Про це повідомляє Sky News.

Військові джерела видання та ветерани холодної війни зазначає, що десятиліття скорочення витрат на оборону підірвали протиповітряну оборону Британії. Раніше вона була однієї з кращих у світі.

Керівники оборонних відомств вивчають варіанти відновлення здатності Британії захищати критично важливу інфраструктуру, наприклад, електростанції, військові бази та об'єкти уряду, від балістичних ракет, якими росія спустошує Україну.

Проте надійний план інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони може коштувати мільярди фунтів стерлінгів. У такому випадку Британії доведеться ще збільшувати витрати на оборону після того, як нещодавно уряд вже збільшив військові видатки до 2,5% ВВП.

"Чи може Велика Британія захистити свої міста з неба, якщо буде шквал ракет? Ні. Чи знає громадськість, що робити у разі повітряного нападу? Ні... Простіше кажучи, ми захищені? Ні", - сказало високопоставлене джерело в обороні на умовах анонімності.

Sky News також показало британські зенітні комплекти Bloodhound, які були взяті на озброєння у 1958 році, але тепер знаходяться у музеях.

ЗРК були виведені з експлуатації у 1991 році. Раніше наземні системи були розкидані навколо узбережжя Великобританії і були частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони часів холодної війни. Тоді ж були також скорочені ескадрильї швидкісних реактивних літаків, щоб заощадити гроші.

Ветеран-технік британських сил протиповітряної оборони у коментарі виданню заявив, що не вважає Британію захищеною у порівнянні з тим, що було у 1970-х та 1980-х роках.

Як зазначає видання, ситуацію ускладнює зростання кількості ракет та безпілотників, які виробляють росія, Іран, Китай та Північна Корея.

Зараз ВПС Британії мають лише дев'ять фронтових ескадрилій швидкісних реактивних літаків, включаючи літаки швидкого реагування. Це сучасні винищувачі F-35 і Typhoon.

У часи холодної війни Британія мала 30 фронтових ескадрилій.

Також на озброєнні Британії є шість есмінців типу 45, оснащеними системами протиповітряної оборони. Але наразі лише три з них готові до оборони, включно з тим, який бере участь в операціях на Близькому Сході.

Як пише видання, у випадки загрози з боку росії, у Британії вигідне географічне положення. Але потрібно враховувати, що європейські країни, які розділяють рф і Британії теж скоротили ППО.