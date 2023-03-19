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ПОЛІТИКА

Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід рф

19 березня 2023, 13:12
Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід рф
Фото з вільних джерел
Міністр закордонних справ Британії відвідав Казахстан.

Велика Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід росії. 

Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час візиту до Казахстану, де він також підписав меморандум про постачання критично важливих мінералів, повідомляє Reuters.

За словами Клеверлі, Лондон цінує позицію Астани, яка традиційно була тісно пов'язана з Москвою, щодо війни рф проти України. Казахстан відмовився підтримати російське вторгнення або визнати анексію українських територій.  

"Велика Британія високо цінує послідовну і принципову позицію Казахстану в підтримці територіальної цілісності України і ваше бажання досягнути врегулювання війни відповідно до статуту ООН", - сказав він на брифінгу.

Клеверлі, який зустрівся з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим та низкою інших високопосадовців, повідомив, що обговорив перебої в експорті нафти з Казахстану, більша частина якого йде через Росію. Також обговорювалися шляхи підтримки розвитку альтернативних маршрутів, таких як так званий Середній коридор.  

Цей маршрут перетинає Каспійське море, Азербайджан, Грузію і Туреччину і потребує значних інвестицій для збільшення його пропускної спроможності, хоча Казахстан вже почав перенаправляти деякі партії нафти в його бік.

Клеверлі і дипломати Казахстану заявили, що підписали меморандум щодо критично важливих мінералів, таких як рідкоземельні метали, але не надали жодних подробиць про це.

На колишню радянську країну припадає майже половина світового видобутку урану, і вона має великі поклади рідкоземельних мінералів, які Захід традиційно постачає з Китаю або росії.

Казахстан, який має найдовший сухопутний кордон з рф з усіх колишніх радянських республік, закликав російські війська допомогти придушити вуличні протести за кілька тижнів до вторгнення росії в Україну минулого року. Але після вторгнення Токаєв намагається тримати дистанцію від Москви і підтримувати відкриті відносини із Заходом.

Країни Центральної Азії намагаються балансувати між Заходом і росією. Але внутрішні соціально-економічні чинники турбують уряди цих держав набагато більше, ніж реваншистська політика рф та загрози з її боку.

експортКазахстанРФБританія

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