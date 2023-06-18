Британія допоможе Україні розширити кіберзахист – ЗМІ

Зазначається, що пакет допомоги зможе допомогти Україні захистити критично національну інфраструктуру від російських атак.

Великобританія виділить 16 млн фунтів стерлінгів (20,48 млн доларів) Україні на зміцнення кіберзахисту.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише Sky News.

"Це рішення було прийнято в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на росію, на додаток до 6,35 млн фунтів стерлінгів (8,1 млн доларів) , обіцяних минулого року. Ще 9 млн фунтів стерлінгів (11,51 млн доларів) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників", - пише видання.

Зазначається, що пакет допомоги зможе допомогти Україні захистити критично національну інфраструктуру від російських атак у той час, коли українські воїни продовжують витісняти ворога з тимчасово окупованих територій.

"Жахливі напади росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, але також включають огидні спроби атакувати кібер-інфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергетичних, невинному українському населенню", - заявив Сунак.

Раніше повідомлялось, що Британія, Данія, Нідерланди й США нададуть Україні сотні ракет для ППО.