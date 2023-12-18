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Британія допоможе Україні з ремонтом артилерії та виробництвом дронів

18 грудня 2023, 19:57
Британія допоможе Україні з ремонтом артилерії та виробництвом дронів
Фото: ukrep.be
Минулого тижня під егідою британського Міністерства у справах бізнесу й Міністерства оборони відбулася перша в історії торговельна місія Великої Британії до України.

За підсумками візиту в Україну торговельної місії Великої Британії, у складі якої були представники уряду й оборонної промисловості, було підписано низку угод, зокрема, з Міністерством оборони.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

За даними відомства, місія відбувалася під егідою британського Міністерства у справах бізнесу й Міністерства оборони 13-14 грудня і стала продовженням обговорень у межах виставки оборонної промисловості DSEI у Лондоні щодо можливого партнерства між британськими й українськими компаніями.

За результатами зустрічей представників британських оборонних компаній з українським урядом було підписано низку угод, зокрема:

  • Міноборони уклало з компанією Babcock трирічний контракт на підтримку та обслуговування двох протимінних кораблів - "Черкаси" та "Чернігів";

  • BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка уможливить пряму спеціалізовану підтримку для українських артсистем на території України;

  • компанія Thales підписала меморандум з українською компанією з розробки безпілотників Aerodrone "для забезпечення нових спроможностей для ЗСУ".  

У пресслужбі британського уряду зауважили, що Україна має потужності, людський ресурс і навички, щоб виробляти високоякісну військову техніку, і має явний інтерес у встановленні партнерства із західними оборонними компаніями, щоб відновити свою оборонну промислову базу. Британія ж зацікавлена в тому, аби допомогти Україні виграти війну.

"У ширшому плані загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Великою Британією та Україною становить 1,5 млрд фунтів стерлінгів за чотири квартали до кінця другого кварталу 2023 року. Збільшення торгівлі створить робочі місця в обох наших країнах і сприятиме відновленню та стійкості України", - резюмували у пресслужбі.

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