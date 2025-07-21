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Британія достроково перегляне вік виходу на пенсію

21 липня 2025, 21:29
Британія достроково перегляне вік виходу на пенсію
Фото: money-news.te.ua
Згідно із законом, пенсійний вік переглядають раз на шість років, але цього разу процес розпочали достроково — попередній завершили лише у 2023-му.

Міністерка у справах праці та пенсій Великої Британії Ліз Кендалл оголосила про достроковий перегляд пенсійного віку, який наразі становить 66 років.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Згідно із законом, уряд має проводити перегляд пенсійного віку кожні шість років, але цього разу процес починається раніше – попередній завершився лише 2023 року. Під час оцінки враховуватимуть, зокрема, зміну тривалості життя та фінансові реалії для майбутніх пенсіонерів.

Рішення ухвалене на тлі попереджень експертів, що люди, які вийдуть на пенсію у 2050 році, можуть отримувати в середньому на £800 на рік менше, ніж нинішні пенсіонери. Також, за даними Мінпраці, 45% працездатного населення взагалі не робить заощаджень на старість.

Кендалл визнала, що скласти реалістичні пенсійні плани на десятиліття вперед – непросто, особливо в умовах зростання вартості життя.

"Багато людей більше турбуються про те, як прогодувати сім’ю і зберегти дах над головою, ніж про заощадження на пенсію, яка здається дуже далекою", – заявила вона.

Кендалл оголосила про відновлення роботи спеціальної комісії, яка проаналізує, чому майбутні пенсіонери ризикують жити гірше за нинішнє покоління.

 
пенсіяВелика Британія

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