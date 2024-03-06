Британія готова віддати Україні заморожені активи центробанку росії – The Guardian

Заморожені кошти хочуть використовувати до тих пір, поки росія не виплатить репарації.

Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені активи центрального банку росії. Це можливо, оскільки росія буде змушена сплачувати Україні репарації після завершення війни, сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій.

Про це пише The Guardian.

План Британії більш радикальний, ніж у Євросоюзу, який поки що обговорює надання Україні лише прибутків від заморожених активів, а не самих активів. Сума цього прибутку – $4 млрд на рік.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які використають заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли росія виплатить репарації. Це може бути найкращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", – сказав Кемерон своїм колегам увечері 5 березня.

Кемерон сказав, що не вважає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію лондонського Сіті.

Це вперше Кемерон так детально відкрито говорив про передачу активів. Цей план особливо корисний у випадку якщо у США триватиме блокування надання Україні нової допомоги.