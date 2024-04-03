Британія готує гучне звернення до членів НАТО

Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значні кроки на шляху до членства в Альянсі.

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, повідомили в МЗС Британії.

Кемерон наголосить на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил", — йдеться у повідомленні МЗС Британії.

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил", — йдеться у повідомленні МЗС Британії.