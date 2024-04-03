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Британія готує гучне звернення до членів НАТО

03 квітня 2024, 15:53
Британія готує гучне звернення до членів НАТО
Фото:ukr.lb.ua
Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значні кроки на шляху до членства в Альянсі.

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності. 

Про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, повідомили в МЗС Британії. 

Кемерон наголосить на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил", — йдеться у повідомленні МЗС Британії.

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил", — йдеться у повідомленні МЗС Британії.

війна в Україніросія окупантиДевід КемеронНАТО

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