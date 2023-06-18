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ПОЛІТИКА

Британія готує "швидкі інвестиції" для відновлення України

18 червня 2023, 17:52
Британія готує
За словами прем’єра Сунака фінансова боротьба є формою контрнаступу на росію.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Ukraine Recovery Conference у Лондоні 21 червня готується закликати інвесторів та бізнес-лідерів приєднатися до боротьби за Україну. 

Відповідні тези його майбутнього виступу оприлюднилапрес-служба британського уряду. 

"Хоробрість України на полі бою має поєднуватися з баченням приватного сектору, щоб допомогти країні відбудуватись та відновитись. Знову і знову Україна демонструє свою здатність швидко використовувати інновації та креативність, і я знаю, що її відновлення не буде винятком. Незаконне вторгнення в Україну зруйнувало бізнес і засоби до існування по всій країні, але воно не знищило винахідливість і рішучість українського народу. Фінансово сильніша, технологічно розвинута Україна посилить свою здатність витіснити росію за свої кордони і побудувати світле майбутнє для суверенної та сучасної України майбутнього", – йдеться у заяві Сунака.

За словами Сунака, економічне відновлення України є настільки ж важливим, як і її військова стратегія, тому він закликає світових інвесторів та британський бізнес посилити підтримку України шляхом впровадження швидких інновацій для відбудови країни. На його думку фінансова боротьба за те, щоб Україна змогла відбудуватись і відновитись, є своєрідною формою контрнаступу на росію. 

Серед інноваційних інструментів, про які буде оголошено на саміті, є цифрова платформа, яка має з'єднати український бізнес з глобальними компаніями та стимулювати співпрацю з усіх питань – від питань ланцюжка поставок до розширення бізнесу.

Очікується, що на саміті Ukraine Recovery Conference у Лондоні будуть присутні понад 1000 високопосадовців з 61 держави, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів й підприємців. Конференцію відкриють прем’єр Сунак разом з президентом України Володимиром Зеленським, який доєднається віртуально.

Британіяінвестиціївідновлення україни

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