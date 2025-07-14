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ПОЛІТИКА

Британія готується до космічної війни – генерал попереджає про нову загрозу

14 липня 2025, 11:16
Британія готується до космічної війни – генерал попереджає про нову загрозу
Фото: з вільного доступу
За словами військового, британське суспільство має серйозніше сприймати загрозу з космосу.

Наступна війна Великої Британії "з великою ймовірністю" розпочнеться у космосі.

Про це заявив генерал-майор, глава Космічного командування Великобританії (UKSC) Пол Тедман, передає The Telegraph

За його словами, "космічна сфера" стане все більш важливою в найближчі роки. Також він закликав збільшити інвестиції для захисту країни від позаземних загроз. 

"Космос є однією з найшвидше зростаючих сфер військового розвитку, і до вторгнення в Україну Росія домінувала в цій галузі, коли Кремль зламав українські супутники. Зараз іноземні держави прагнуть контролювати простір над повітряним простором перед запуском винищувачів, і як Велика Британія, так і США розробляють зброю, яка може бути використана в космосі", - підкреслили у виданні.

За словами Тедмана, Велика Британія має бути обережнішою щодо загроз своїм супутникам та більше інвестувати у внутрішні космічні можливості. 

Коли журналісти The House запитали, чи почнеться наступна війна у космосі, генерал-майор відповів: 

"Це дуже ймовірно. Щоб забезпечити безпеку повітряного простору, потрібно контролювати космічний простір, що дасть вам свободу маневру на суші та в морському просторі. Якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, то логіка підказує, що перед тим, як робити будь-що, потрібно забезпечити безпеку космічного простору".

Він запевнив, що уряд прем'єр-міністра країни Кіра Стармера "розуміє це", адже космічний сектор нещодавно отримав значні інвестиції. Однак Тедман попередив, що UKSC "має пройти довгий шлях, перш ніж ми досягнемо того обсягу і витрат, які отримують інші галузі в рамках цих великих оглядів".

Водночас військовий наголосив, що серед суспільства існує "космічна сліпота", яка ускладнює значення важливості його сектора під час спілкування з виборцями. 

"Важко викликати у британської громадськості ентузіазм щодо космосу та його важливості. Якщо ви хочете поговорити про інвестиції в армію, ви можете піти і подивитися на танк. Якщо ви хочете інвестиції в повітряні сили, ви можете піти і подивитися на літак. Мені дуже важко продемонструвати, як ми будемо інвестувати гроші, і показати інвестиції в космос", - пояснив Тедман.

війнакосмосБританія

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