Британія готується до космічної війни – генерал попереджає про нову загрозу

За словами військового, британське суспільство має серйозніше сприймати загрозу з космосу.

Наступна війна Великої Британії "з великою ймовірністю" розпочнеться у космосі.

Про це заявив генерал-майор, глава Космічного командування Великобританії (UKSC) Пол Тедман, передає The Telegraph.

За його словами, "космічна сфера" стане все більш важливою в найближчі роки. Також він закликав збільшити інвестиції для захисту країни від позаземних загроз.

"Космос є однією з найшвидше зростаючих сфер військового розвитку, і до вторгнення в Україну Росія домінувала в цій галузі, коли Кремль зламав українські супутники. Зараз іноземні держави прагнуть контролювати простір над повітряним простором перед запуском винищувачів, і як Велика Британія, так і США розробляють зброю, яка може бути використана в космосі", - підкреслили у виданні.

За словами Тедмана, Велика Британія має бути обережнішою щодо загроз своїм супутникам та більше інвестувати у внутрішні космічні можливості.

Коли журналісти The House запитали, чи почнеться наступна війна у космосі, генерал-майор відповів:

"Це дуже ймовірно. Щоб забезпечити безпеку повітряного простору, потрібно контролювати космічний простір, що дасть вам свободу маневру на суші та в морському просторі. Якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, то логіка підказує, що перед тим, як робити будь-що, потрібно забезпечити безпеку космічного простору".

Він запевнив, що уряд прем'єр-міністра країни Кіра Стармера "розуміє це", адже космічний сектор нещодавно отримав значні інвестиції. Однак Тедман попередив, що UKSC "має пройти довгий шлях, перш ніж ми досягнемо того обсягу і витрат, які отримують інші галузі в рамках цих великих оглядів".

Водночас військовий наголосив, що серед суспільства існує "космічна сліпота", яка ускладнює значення важливості його сектора під час спілкування з виборцями.

"Важко викликати у британської громадськості ентузіазм щодо космосу та його важливості. Якщо ви хочете поговорити про інвестиції в армію, ви можете піти і подивитися на танк. Якщо ви хочете інвестиції в повітряні сили, ви можете піти і подивитися на літак. Мені дуже важко продемонструвати, як ми будемо інвестувати гроші, і показати інвестиції в космос", - пояснив Тедман.