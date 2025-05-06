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ПОЛІТИКА

Британія готується до можливого нападу з боку росії – The Telegraph

06 травня 2025, 10:15
Британія готується до можливого нападу з боку росії – The Telegraph
Фото: Getty Images
План включає евакуацію уряду, протидію кібератакам і захист міст.

Уряд Великої Британії оновлює засекречені надзвичайні плани дій у разі війни через побоювання щодо можливої прямої атаки з боку росії.

Як повідомляє The Telegraph, чиновники в Лондоні переглядають стратегії, які востаннє оновлювалися 20 років тому, щоб адаптувати державу до умов воєнного часу.

Оновлений план передбачає дії у разі ракетного, ядерного або кібернападу, включаючи захист урядовців і королівської родини, розгортання систем сповіщення, охорону критичної інфраструктури та накопичення ресурсів. Особливу увагу приділяють захисту газових терміналів, АЕС, підводних кабелів та національної транспортної мережі.

Влада також змоделювала сценарії, за яких росія здійснює одночасну ракетну і кібератаку на Британію. У разі війни країну буде поділено на 12 регіонів під контролем військових і міністрів з надзвичайними повноваженнями.

Нова воєнна стратегія — відповідь на загрозливі заяви з боку кремля через підтримку України та можливе розгортання британських військ на її території. Також план охоплює нову загрозу — кібервійну, що, за словами британських спецслужб, стала одним із головних викликів для національної безпеки.

Міністерство оборони вже закликало створити аналог «Залізного купола» для захисту від повітряних атак. Паралельно уряд готується оприлюднити новий стратегічний оборонний огляд, що врахує ці ризики та окреслить шляхи підвищення обороноздатності країни.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели розмову, під час якої вони обговорили війну в Україні та закликали росію погодитися на 30-денне припинення вогню.

Лідери країн обговорили необхідність того, щоб росія погодилася на 30-денне припинення вогню задля забезпечення змістовних мирних переговорів.

Стармер акцентував, що Україна вже продемонструвала готовність і бажання сісти за стіл переговорів і виступає стороною миру.

Британіявійна в Українросія загроза

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