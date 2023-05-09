Британія готується відправити ЗСУ ракети великої дальності — The Washington Post

Уряд Британії готовий передати Києву ракети великої дальності, які США досі відмовляються надавати.

Один можливих з варіантів - крилаті ракети Storm Shadow повітряного базування.

Про повідомляє The Washington Post.

Такі ракети можуть бути встановлені на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території росії.

Міністерство оборони Сполученого Королівства висловило зацікавленість у наданні боєприпасів, здатних завдавати удари дальністю до 300 кілометрів, пише видання.

Анонімний британський чиновник не сказав про терміни поставки, тип, чи кількість майбутнього озброєння. Адже остаточне рішення ще не прийняте.

Проте це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія почала надавати Україні озброєння, яке за характеристиками відповідає крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування, які можуть бути встановлена на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території рф.

В одному з секретних документів, які були "злиті" в Інтернет через платформу обміну повідомленнями Discord, розвідка США підтвердила, що Британія мала намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом.