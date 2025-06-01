Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія хоче купити американські F-35 – The Times

01 червня 2025, 19:51
Британія хоче купити американські F-35 – The Times
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Після холодної війни британці позбулися власних стратегічних бомбардувальників і залишилися майже "голими" у плані ядерної зброї.
Велика Британія хоче придбати винищувачі, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, що стане значним розширенням політики стримування росії.
 
Про це пише The Times.
 
За даними видання, міністр оборони Джон Гілі та головнокомандувач збройних сил адмірал сер Тоні Радакін прагнуть придбати винищувачі американського виробництва, здатні запускати вільнопадаючій бомби, які трохи слабші за звичайні ядерні бомби. Прем'єр-міністр Кір Стармер начебто дав на це згоду, і зараз британський уряд веде дуже делікатні переговори щодо цього кроку, який стане найбільшим розвитком стримуючих сил Великої Британії з часів Холодної війни, пише видання.
 
В інтерв'ю The Sunday Times Гілі відмовився коментувати переговори, але визнав, що Британія повинна адаптуватися до "нової ери загроз", з якою вона стикається.
 
"Світ безумовно стає дедалі небезпечнішим. Ядерні ризики зростають. Зараз ми стикаємося, вперше з кінця холодної війни, із серйозним зростанням ризиків міждержавного конфлікту", – сказав він.
 
За даними журналістів, у понеділок Кір Стармер оголосить про великий "перегляд" стратегічних сил Британії. Очікується, що буде запропоновано поставити Британію передвоєнний стан, що зокрема передбачатиме пропозиції щодо переозброєння та відродження "постійно активної" оборонної промисловості.
 
"Урок України… полягає в тому, що збройні сили країни настільки сильні, наскільки сильна промисловість, яка за ними стоїть", - прокоментував це міністр оборони Гілі.
 
Він наголосив, що Британія та НАТО повинні бути готові до військового нападу з боку росії. За його словами, перегляд стратегічної оборони "надішле москві сигнал" про готовність Британії до боротьби.
 
Високопоставлені джерела повідомили виданню, що літак, який хочуть купити урядовці для британської армії, це винищувач-невидимка F-35A Lightning. Він може нести термоядерну вільнопадаючу бомбу B61, основну авіабомбу Сполучених Штатів. Вона має потужність від 0,3 до 340 кілотонн — перша ядерна бомба, скинута на Хіросіму мала 15 кілотонн. Очікується, що Велика Британія буде використовувати на американських літаках саме ці американські бомбми, а не свої власні - в рамках домовленостей НАТО про розподіл ядерної зброї.
 
Якщо цей план буде втілено, Британія отримає другий елемент ядерного стримування на додачу до підводних човнів-ракетоносців. Раніше Велика Британія мала арсенал тактичної ядерної зброї та флот бомбардувальників для них, але після холодної війни їх вивели з експлуатації.
 
На сьогодні, Велика Британія є єдиною великою ядерною державою, яка має лише одну платформу для запуску свого ядерного арсеналу. Наприклад, США та росія мають повну ядерну тріаду — здатність запускати ракети з суші, повітря та моря. А от Франція, яка теж погралася у роззброєння після холодної війни, позбулася наземних ядерних ракет, залишивши тільки засоби повітряного і морського базування.
 

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Політика
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 29 травня 2025, 23:56
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Політика
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Переклад iPress – 29 травня 2025, 07:41
Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється