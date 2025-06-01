Британія хоче купити американські F-35 – The Times

Велика Британія хоче придбати винищувачі, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, що стане значним розширенням політики стримування росії.

За даними видання, міністр оборони Джон Гілі та головнокомандувач збройних сил адмірал сер Тоні Радакін прагнуть придбати винищувачі американського виробництва, здатні запускати вільнопадаючій бомби, які трохи слабші за звичайні ядерні бомби. Прем'єр-міністр Кір Стармер начебто дав на це згоду, і зараз британський уряд веде дуже делікатні переговори щодо цього кроку, який стане найбільшим розвитком стримуючих сил Великої Британії з часів Холодної війни, пише видання.

В інтерв'ю The Sunday Times Гілі відмовився коментувати переговори, але визнав, що Британія повинна адаптуватися до "нової ери загроз", з якою вона стикається.

"Світ безумовно стає дедалі небезпечнішим. Ядерні ризики зростають. Зараз ми стикаємося, вперше з кінця холодної війни, із серйозним зростанням ризиків міждержавного конфлікту", – сказав він.

За даними журналістів, у понеділок Кір Стармер оголосить про великий "перегляд" стратегічних сил Британії. Очікується, що буде запропоновано поставити Британію передвоєнний стан, що зокрема передбачатиме пропозиції щодо переозброєння та відродження "постійно активної" оборонної промисловості.

"Урок України… полягає в тому, що збройні сили країни настільки сильні, наскільки сильна промисловість, яка за ними стоїть", - прокоментував це міністр оборони Гілі.

Він наголосив, що Британія та НАТО повинні бути готові до військового нападу з боку росії. За його словами, перегляд стратегічної оборони "надішле москві сигнал" про готовність Британії до боротьби.