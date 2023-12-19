Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія і Франція посилять співпрацю на підтримку України

19 грудня 2023, 14:53
Британія і Франція посилять співпрацю на підтримку України
Фото: ukrep.be
Європейські політики продемонстрували єдність, ухваливши 12 пакет санкцій проти росії.
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна та її британський колега Девід Кемерон підтвердили важливість підтримки України та висловили впевненість у тому, що путін програє.

 

Про це вони заявили на спільній пресконференції за підсумками першого візиту глави МЗС Великої Британії до Франції після призначення на цю посаду, передає кореспондент Укрінформу.

"Наші дві країни пліч-о-пліч з самого початку, вони працюють разом над тим, щоб Україна відновила свою свободу", - сказала Колонна.

Вона додала, що  ця співпраця може бути ще посилена, бо на кону не лише доля України, а й безпека європейського континенту.
 
"Лондон і Париж "були рішучими прихильниками України і залишатимуться такими доти, доки це буде необхідно", - заявив Кемерон.
 
За його словами, якщо ця підтримка триватиме, "я не сумніваюся, що путін програє, і дуже важливо, щоб він програв".
 
Також Кемерон порівняв перебіг війни з театральною п'єсою.
"Першим актом був приголомшливий провал росії в досягненні своїх цілей. Другим - опір українців, які відкинули росіян назад. Третій акт є більш складним, оскільки зараз Україна стикається з труднощами. Четвертий акт ще не написаний, і ми повинні забезпечити, щоб він був написаний правильно", - зазначив він.
Британіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється