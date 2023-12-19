Британія і Франція посилять співпрацю на підтримку України

Європейські політики продемонстрували єдність, ухваливши 12 пакет санкцій проти росії.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна та її британський колега Девід Кемерон підтвердили важливість підтримки України та висловили впевненість у тому, що путін програє.

Про це вони заявили на спільній пресконференції за підсумками першого візиту глави МЗС Великої Британії до Франції після призначення на цю посаду, передає кореспондент Укрінформу. "Наші дві країни пліч-о-пліч з самого початку, вони працюють разом над тим, щоб Україна відновила свою свободу", - сказала Колонна.

Вона додала, що ця співпраця може бути ще посилена, бо на кону не лише доля України, а й безпека європейського континенту.

"Лондон і Париж "були рішучими прихильниками України і залишатимуться такими доти, доки це буде необхідно", - заявив Кемерон.

За його словами, якщо ця підтримка триватиме, "я не сумніваюся, що путін програє, і дуже важливо, щоб він програв".

Також Кемерон порівняв перебіг війни з театральною п'єсою.

"Першим актом був приголомшливий провал росії в досягненні своїх цілей. Другим - опір українців, які відкинули росіян назад. Третій акт є більш складним, оскільки зараз Україна стикається з труднощами. Четвертий акт ще не написаний, і ми повинні забезпечити, щоб він був написаний правильно", - зазначив він.