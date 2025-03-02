Британія і Франція працюватимуть з Україною над новим мирним планом – The Guardian
02 березня 2025, 13:57
Фото: Getty Images
За словами Стармера, узгоджений план згодом представлять Трампу.
Велика Британія, Франція та ще, можливо, одна чи дві країни працюватимуть з Україною над новим мирним планом, який представлять США.
Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, пише The Guardian.
Стармер зазначив, що відповідних домовленостей було досягнуто під час обговорень із президентами України Володимиром Зеленським і Франції Емануелем Макроном.
Британський прем’єр вважає, що "Трамп хоче бачити тривалий мир в Україні", попри його риторику та ставлення до Зеленського.
Зазначається, що під "тривалим миром" Стармер має на увазі "захисний механізм США", а також "гарантії безпеки", надані європейськими країнами, а ще - "сильну Україну", озброєну оборонними можливостями, щоб протистояти російському вторгненню.
За словами Стармера, найгіршим із усіх результатів є порушення російським правителем путіним умов узгодженої угоди про припинення вогню.
"Я чітко розумію, що якщо має бути досягнута угода, якщо має бути припинення бойових дій, то цю угоду потрібно захищати, тому що найгіршим із усіх результатів є те, що є тимчасова пауза, а потім знову приходить путін", - сказав лідер Великої Британії.
Він додав, що "це траплялося в минулому", і тому потрібно переконатися, "що якщо угода буде укладена, то це буде довгострокова угода, а не тимчасова пауза".