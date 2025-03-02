Британія і Франція працюватимуть з Україною над новим мирним планом – The Guardian

За словами Стармера, узгоджений план згодом представлять Трампу.

Велика Британія, Франція та ще, можливо, одна чи дві країни працюватимуть з Україною над новим мирним планом, який представлять США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, пише The Guardian.

Стармер зазначив, що відповідних домовленостей було досягнуто під час обговорень із президентами України Володимиром Зеленським і Франції Емануелем Макроном.

Британський прем’єр вважає, що "Трамп хоче бачити тривалий мир в Україні", попри його риторику та ставлення до Зеленського.

Зазначається, що під "тривалим миром" Стармер має на увазі "захисний механізм США", а також "гарантії безпеки", надані європейськими країнами, а ще - "сильну Україну", озброєну оборонними можливостями, щоб протистояти російському вторгненню.

За словами Стармера, найгіршим із усіх результатів є порушення російським правителем путіним умов узгодженої угоди про припинення вогню.