Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія і Франція вагаються щодо відправки військ в Україну – CNN

29 березня 2025, 15:06
Британія і Франція вагаються щодо відправки військ в Україну – CNN
Фото: з вільних джерел
Довіра до можливого розгортання військ залежатиме від його відповідності попереднім публічним обговоренням.

Ще до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого місяця прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер впевнено говорив про те, що в разі припинення вогню з росією британські війська будуть в Україні, що в широкому розумінні означає "сухопутні війська".

Однак зараз, через чотири тижні й після двох наступних великих зустрічей європейських лідерів, переважає відчуття, що процес невпинно сповільнюється. Ми, мабуть, не повинні дивуватися.

Про це пише журналіст CNN Ендрю Кері.

Наразі перевага надається терміну "сили заспокоєння" для України — розмови про європейських "миротворців" більше не вживаються в лексиконі. Такі сили не будуть діяти на лінії фронту, заявив Макрон журналістам після зустрічі в Парижі 27 березня, і вони не будуть діяти від імені українських сил.

Нещодавні повідомлення також свідчать про те, що Лондон, зокрема, прохолодно ставиться до ідеї введення військ в Україну, але Макрон наполягає на тому, що поки що нічого не виключено.

Подальші подробиці з'являться з часом, але зараз французьке і британське військове керівництво має завдання працювати зі своїми українськими колегами над визначенням чисельності військ, які увійдуть до складу таких сил, їхнього місця дислокації, а також їхніх можливостей, сказав він.

Це непрості питання, і на їх вирішення, ймовірно, підуть тижні, вважає журналіст. Відповіді на ці питання неминуче мають передбачати обмежену участь США або її відсутність, що, ймовірно, ще більше сповільнить планування.

Водночас колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вказує на очевидні логістичні проблеми, пов'язані з величезною 1000-кілометровою лінією фронту його країни з росією, а також на низьку ймовірність того, що Стармер і Макрон затвердять правила ведення бою, згідно з якими європейські війська можуть вступити в прямі бойові дії з російськими солдатами.

Розгортання британських або французьких сухопутних військ на передовій було б неефективним кроком, попереджає він, але й менш далекосяжні зобов'язання також можуть виявитися неефективними.

"Було так багато дискусій про те, що Європа могла б втрутитися і допомогти з заходами безпеки, але якщо вони в кінцевому підсумку відправлять 10 тисяч  людей залишатися в Києві, не маючи можливості покинути місто, це, безумовно, нічого не змінить в російських розрахунках", — сказав він в інтерв'ю CNN.

Насправді, при незначному стримувальному ефекті такий крок може призвести до того, що Європа стане слабшою. росії може бути важко встояти перед спокусою принизити Лондон і Париж, порушивши будь-яке припинення вогню атакою, здійсненою за сотні кілометрів від британських і французьких військ, що опинилися в столиці, додає Загороднюк.

У статті, написаній для лондонського аналітичного центру з питань оборони RUSI, Загороднюк разом з двома колегами стверджує, що кращим варіантом для Європи могло б стати зобов'язання охороняти небо над Україною від російських ударів.

Такий захист майже напевно означав би розміщення в Україні британських, французьких та інших військових літаків разом з екіпажами та супутньою логістичною підтримкою. 

Навіть сила для забезпечення безпеки, що обмежувалася б лише розміщенням авіаційних сил всередині України, все одно була б важливим кроком для Європи. Але потенційні ризики для довіри, хоча й залишаються, безсумнівно, будуть нижчими, ніж при будь-якому розгортанні наземних сил, вважає журналіст.

ФранціявійнамиротворціБританія

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється