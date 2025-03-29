Британія і Франція вагаються щодо відправки військ в Україну – CNN

Довіра до можливого розгортання військ залежатиме від його відповідності попереднім публічним обговоренням.

Ще до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого місяця прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер впевнено говорив про те, що в разі припинення вогню з росією британські війська будуть в Україні, що в широкому розумінні означає "сухопутні війська".

Однак зараз, через чотири тижні й після двох наступних великих зустрічей європейських лідерів, переважає відчуття, що процес невпинно сповільнюється. Ми, мабуть, не повинні дивуватися.

Про це пише журналіст CNN Ендрю Кері.

Наразі перевага надається терміну "сили заспокоєння" для України — розмови про європейських "миротворців" більше не вживаються в лексиконі. Такі сили не будуть діяти на лінії фронту, заявив Макрон журналістам після зустрічі в Парижі 27 березня, і вони не будуть діяти від імені українських сил.

Нещодавні повідомлення також свідчать про те, що Лондон, зокрема, прохолодно ставиться до ідеї введення військ в Україну, але Макрон наполягає на тому, що поки що нічого не виключено.

Подальші подробиці з'являться з часом, але зараз французьке і британське військове керівництво має завдання працювати зі своїми українськими колегами над визначенням чисельності військ, які увійдуть до складу таких сил, їхнього місця дислокації, а також їхніх можливостей, сказав він.

Це непрості питання, і на їх вирішення, ймовірно, підуть тижні, вважає журналіст. Відповіді на ці питання неминуче мають передбачати обмежену участь США або її відсутність, що, ймовірно, ще більше сповільнить планування.

Водночас колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вказує на очевидні логістичні проблеми, пов'язані з величезною 1000-кілометровою лінією фронту його країни з росією, а також на низьку ймовірність того, що Стармер і Макрон затвердять правила ведення бою, згідно з якими європейські війська можуть вступити в прямі бойові дії з російськими солдатами.

Розгортання британських або французьких сухопутних військ на передовій було б неефективним кроком, попереджає він, але й менш далекосяжні зобов'язання також можуть виявитися неефективними.

"Було так багато дискусій про те, що Європа могла б втрутитися і допомогти з заходами безпеки, але якщо вони в кінцевому підсумку відправлять 10 тисяч людей залишатися в Києві, не маючи можливості покинути місто, це, безумовно, нічого не змінить в російських розрахунках", — сказав він в інтерв'ю CNN.

Насправді, при незначному стримувальному ефекті такий крок може призвести до того, що Європа стане слабшою. росії може бути важко встояти перед спокусою принизити Лондон і Париж, порушивши будь-яке припинення вогню атакою, здійсненою за сотні кілометрів від британських і французьких військ, що опинилися в столиці, додає Загороднюк.

У статті, написаній для лондонського аналітичного центру з питань оборони RUSI, Загороднюк разом з двома колегами стверджує, що кращим варіантом для Європи могло б стати зобов'язання охороняти небо над Україною від російських ударів.

Такий захист майже напевно означав би розміщення в Україні британських, французьких та інших військових літаків разом з екіпажами та супутньою логістичною підтримкою.

Навіть сила для забезпечення безпеки, що обмежувалася б лише розміщенням авіаційних сил всередині України, все одно була б важливим кроком для Європи. Але потенційні ризики для довіри, хоча й залишаються, безсумнівно, будуть нижчими, ніж при будь-якому розгортанні наземних сил, вважає журналіст.