Британія і Франція запевнили, що надаватимуть безперервну підтримку ЗСУ

Це питання обговорювали міністри оборони обох країн, а також начальники штабів.

Франція і Великобританія залишатимуться відданими справі забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні та підтримці ЗСУ.

Про це заявив міністр французький оборони Себастьєн Лекорню за підсумками перемовин на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії.