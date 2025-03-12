Британія і Франція запевнили, що надаватимуть безперервну підтримку ЗСУ
12 березня 2025, 19:09
Це питання обговорювали міністри оборони обох країн, а також начальники штабів.
Франція і Великобританія залишатимуться відданими справі забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні та підтримці ЗСУ.
Про це заявив міністр французький оборони Себастьєн Лекорню за підсумками перемовин на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії.
Як ідеться у дописі міністра в соцмережі Х, він і його британський колега Джон Гілі, а також начальники штабів ЗС обох держав обговорили питання гарантій безпеки для України.
"Першою з цих гарантій стане безперервна підтримка Збройних сил України, щоб забезпечити їхню спроможність захищати країну у довгостроковій перспективі", - наголосив Лекорню.
11 березня стартував Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.