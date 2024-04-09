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Британія і Франція збільшать постачання зброї для України

09 квітня 2024, 08:07
Британія і Франція збільшать постачання зброї для України
Лідери країн обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема постачання боєприпасів, безпілотників та засобів ППО.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели розмову та домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

"Лідери погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити перемоги росії в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, включаючи збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони для ЗСУ", ‒ йдеться у повідомленні.

Також Сунак і Макрон чекають на майбутню зустріч Європейської політичної спільноти, яка відбудеться у Великій Британії.

Вони зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів. Зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

ФранціяВелика Британіявійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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