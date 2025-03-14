Служба зовнішньої розвідки рф назвала Британію "палієм війни".

У зв'язку з тим, що рф і США поступово налагоджують відносини, Вашингтон перестав бути ворогом номер один для москви. Тепер це місце посідає Велика Британія.

Зазначається, що росія вислала двох британських дипломатів, яких звинуватили у шпигунстві. Також Служба зовнішньої розвідки рф назвала Британію "палієм війни".

"Лондон сьогодні, як і напередодні обох світових воєн минулого століття, виступає в ролі головного глобального "палія війни". Настав час викрити їх і послати чіткий сигнал "віроломному Альбіону" і його елітам: у вас нічого не вийде", - йдеться в заяві відомства.