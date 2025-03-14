Британія і росія продовжують звинувачувати одна одну в диверсіях – Reuters
14 березня 2025, 15:55
Служба зовнішньої розвідки рф назвала Британію "палієм війни".
У зв'язку з тим, що рф і США поступово налагоджують відносини, Вашингтон перестав бути ворогом номер один для москви. Тепер це місце посідає Велика Британія.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що росія вислала двох британських дипломатів, яких звинуватили у шпигунстві. Також Служба зовнішньої розвідки рф назвала Британію "палієм війни".
"Лондон сьогодні, як і напередодні обох світових воєн минулого століття, виступає в ролі головного глобального "палія війни". Настав час викрити їх і послати чіткий сигнал "віроломному Альбіону" і його елітам: у вас нічого не вийде", - йдеться в заяві відомства.
Водночас президент США Дональд Трамп прагне зблизитися з росією і стати посередником у встановленні миру в Україні. В агентстві вважають, що тепер Британія отримала статус ворога росії номер один.
Крім того, кремль посилив свою агресивну риторику щодо Європейського Союзу, особливо, щодо президента Франції Емманюеля Макрона за його заяви про ядерний арсенал країни.
В агентстві нагадали, що росія протягом більшої частини повномасштабної війни проти України засуджувала Вашингтон за його роль у наданні допомоги Києву. Із приходом до влади Трампа ситуація змінилася.
Три російські чиновники розповіли журналістам, що Британію в москві тепер вважають головним ворогом. Один із них був розлючений тим, що Лондон "розпалює хаос і війну" в Україні. Інший назвав Британію "рушійною силою на Заході", говорячи про протидію росії.