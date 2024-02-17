Британія і союзники прагнуть озброїти Україну новими безпілотниками зі штучним інтелектом – Bloomberg

Дрони набувають все більшого значення в російсько-українській війні.

За словами людей, знайомих з цим питанням, Великобританія працює з країнами, включаючи США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі. Західні військові планувальники, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів.

За їхніми словами, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але вони попередили, що ці терміни можуть бути змінені. Дрони набувають все більшого значення в російсько-українській війні, оскільки війна наближається до дворічного рубежу, а в світі триває глобальна гонка за розробку нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни.

Про це пише Bloomberg.

росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових безпілотників для підтримки вторгнення й отримала значні поставки від свого союзника Ірану. У січні представники Білого дому зустрілися з представниками оборонних компаній, щоб обговорити інноваційні технології ведення бойових дій, які можуть допомогти Україні в її боротьбі з російським вторгненням.

"Коаліція союзників України пообіцяла поставити в країну 1 мільйон безпілотників протягом року", — повідомляє Bloomberg.

Увага до безпілотників пов'язана з тим, що Україна стикається з нестачею артилерії. Хоча нові можливості безпілотників не замінять нагальну потребу в снарядах, вони можуть допомогти пом'якшити частину цієї нестачі й створити нову динаміку на полі бою.

"Безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великих флотах, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором", — пише видання Bloomberg.