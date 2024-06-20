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ПОЛІТИКА

Британія і США розійшлися в думках щодо вступу України до НАТО

20 червня 2024, 09:52
Британія і США розійшлися в думках щодо вступу України до НАТО
Україна НАТО
Вашингтон занепокоєний планами дати президенту України Володимиру Зеленському нові гарантії членства в НАТО на саміті у Вашингтоні, який відбудеться наступного місяця.

Велика Британія і США ворогують через відносини України з НАТО, після того, як американські чиновники заявили, що її шлях до членства не слід називати "незворотнім".

Про це повідомляє The Telegraph.

Вашингтон занепокоєний планами дати президенту України Володимиру Зеленському нові гарантії членства в НАТО на саміті у Вашингтоні, який відбудеться наступного місяця.

Водночас Британія підтримала пропозицію деяких європейських держав-членів охарактеризувати шлях України до вступу в альянс як "незворотній" у спільній заяві.

Однак Сполучені Штати вважають, що формулювання мають бути пом'якшені, описуючи процес як "добре освітлений міст" до членства без конкретних термінів.

За інформацією The Telegraph, на майбутньому саміті НАТО не буде жодних додаткових запевнень щодо термінів вступу України, але будуть надані нові гарантії безпеки з боку членів альянсу.

З початком повномасштабної війни мрії України про вступ до НАТО набули відчутних контурів. Київ подав офіційну заявку на членство в Альянсі, знаменуючи важливий крок на цьому шляху.

СШАВелика БританіяНАТОвійна в Україні

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