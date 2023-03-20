Британія і Україна підписали угоду про цифрову торгівлю

Велика Британія підписала важливу угоду про цифрову торгівлю з Україною.

Цей пакт буде підтримувати економіку країни і значно посилить торговельні та інвестиційні відносини між двома країнами.

Повідомляє Уряд Британії.

Міністерство бізнесу і торгівлі Великої Британії сьогодні прийняло низку українських урядовців, а також 200 представників британського та міжнародного бізнесу та офіційних осіб, йдеться в заяві.

Уряд організував конференцію "Шлях до відновлення України", спрямовану на мобілізацію британського бізнесу до участі у майбутніх проєктах з відновлення України.

"Цей захід та наша мобілізація британської промисловості є ключовим кроком на шляху до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні", - йдеться на сайті уряду.

За словами міністра бізнесу і торгівлі Британії Кемі Баденох, угода історична і така, що відкриває шлях до нової ери сучасної торгівлі між Британією та Україною.

"Ми також продовжуємо дію безмитної торгівлі на імпорт з України до початку 2024 року, надаючи вкрай необхідну підтримку українському бізнесу. Ці ініціативи допоможуть захистити робочі місця, засоби до існування та сім'ї зараз і в післявоєнному майбутньому України", - сказала Кемі Баденох.

Україна матиме гарантований доступ до фінансових послуг, які мають вирішальне значення для відновлення країни, завдяки спрощенню транскордонних потоків даних, український бізнес також зможе ефективніше і дешевше торгувати з Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів.

"Ця угода про цифрову торгівлю ілюструє, що українські ІТ-компанії, що працюють в Україні, користуються попитом у всьому світі, незважаючи на всі проблеми війни. Угода про цифрову торгівлю між Україною та Британією закріпила основні свободи для торгівлі цифровими товарами та послугами. Україна вважає, що відкрита та вільна основа для цифрової економіки - найкраща інвестиція в майбутній розвиток", - у відповідь сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.