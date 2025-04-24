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Британія і ЄС готують нову оборонну угоду

24 квітня 2025, 18:55
Британія і ЄС готують нову оборонну угоду
Угоду можуть підписати під час саміту Британія-ЄС.
Велика Британія та Європейський Союз наближаються до укладення нового оборонного договору.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Очікується, що угоду можуть підписати під час саміту Британія-ЄС, запланованого на 19 травня в Лондоні. Перемовини проведе прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
"Це дуже складна геополітична ситуація. Саме тому ЄС, Велика Британія і вся Європа повинні співпрацювати якнайактивніше" — заявив посол Німеччини у Лондоні Міґель Бергер.
 
Уряд Стармера намагається відновити відносини з ЄС після Brexit, зосереджуючись передусім на безпековій сфері. Паралельно Лондон прагне укласти нову торговельну угоду зі США, зокрема, щодо зниження мит.
 
Велика Британія сподівається також отримати доступ до нового фонду переозброєння ЄС у розмірі 150 мільярдів євро, що дозволить компаніям укладати угоди для потенційної реалізації спільних оборонних проектів із країнами ЄС.
 
Угода з Євросоюзом може включати й інші напрямки співпраці — енергетику, рибальство, продовольчі стандарти та мобільність молоді. ЄС, ймовірно, вимагатиме дозволу для молодих громадян працювати у Великій Британії, що викликає спротив частини британського електорату.

 

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