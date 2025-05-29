Британія інвестує понад $1 млрд у кібернаступ на рф

Зокрема Гілі пообіцяв надати Збройним силам Британії більше можливостей для онлайн-боротьби з ворожими державами

Британія створює нове кіберкомандування, яке проводитиме наступальні операції проти ворожих держав, зокрема росії. На розвиток хакерських потужностей та ШІ уряд виділяє понад 1 мільярд фунтів.

Міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив, що британські військові витратять понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, що прирівнюється до близько 1 300 000 000 доларів, на штучний інтелект та команду хакерів.

Зокрема Гілі пообіцяв надати Збройним силам Британії більше можливостей для онлайн-боротьби з ворожими державами, такими як росія, і попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".