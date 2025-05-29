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Британія інвестує понад $1 млрд у кібернаступ на рф

29 травня 2025, 21:55
Британія інвестує понад $1 млрд у кібернаступ на рф
Фото: Ukrinform
Зокрема Гілі пообіцяв надати Збройним силам Британії більше можливостей для онлайн-боротьби з ворожими державами
Британія створює нове кіберкомандування, яке проводитиме наступальні операції проти ворожих держав, зокрема росії. На розвиток хакерських потужностей та ШІ уряд виділяє понад 1 мільярд фунтів.
 
Про це повідомляє Telegraph.
 
Міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив, що британські військові витратять понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, що прирівнюється до близько 1 300 000 000 доларів, на штучний інтелект та команду хакерів.
 
Зокрема Гілі пообіцяв надати Збройним силам Британії більше можливостей для онлайн-боротьби з ворожими державами, такими як росія, і попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".
 
Як стало відомо, такі "наступальні операції" проводитимуться через нове Кібернетичне та електромагнітне командування, яке також контролюватиме інвестиції у модернізовані системи наведення з використанням штучного інтелекту "павутини знищення", що з’єднує військові системи.
 
На запитання, чи Міністерство оборони нарощує свої можливості для атаки на ворожі держави, такі як росія та Китай, пан Гілі відповів ствердно.
 
"Так. Кіберкомандування є частиною процесу усунення дублювання, встановлення нових стандартів, надання нових повноважень оборонній та наступальній кібербезпеці", - пояснив він.

 

війна в Українікібер безпекаросія окупанти

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