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ПОЛІТИКА

Британія інвестує у ядерне паливо, щоб витіснити путіна зі світового енергетичного ринку

07 січня 2024, 13:48
Британія інвестує у ядерне паливо, щоб витіснити путіна зі світового енергетичного ринку
Британські інвестиції у розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки внутрішнього виробництва палива, необхідного для живлення ядерних реакторів наступного покоління.

Британія стане першою країною в Європі, яка запустить високотехнологічну програму виробництва ядерного палива HALEU, що посилить постачання для нових ядерних проектів і ще більше витіснить путіна зі світових енергетичних ринків.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Велика Британія планує інвестувати понад $380 мільйонів для запуску власного виробництва високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU) для ядерних реакторів.

Мета ініціативи – знизити глобальну залежність від поставок ядерного палива з рф.

Програма передбачає виробництво збагаченого урану, необхідного для реакторів наступного покоління.

В уряді очікують, що вона також забезпечить робочі місця та інвестиції в Північно-Західній Англії.

Як зазначили в уряді, Велика Британія стане першою країною в Європі, яка запустить подібне виробництво.

Інвестиції допоможуть отримати до 24 ГВт атомної енергії до 2050 року, що становить чверть усього споживання електроенергії в країні.

"Запуск програми HALEU дозволить Великій Британії постачати світові спеціалізоване ядерне паливо і ще більше ізолювати путінську росію", – йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд спрямує 10 млн фунтів стерлінгів на дослідження в галузі інших видів сучасного ядерного палива.

Наразі цей вид палива виробляється лише у США та росії. За даними міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), США готові поставляти HALEU тільки до 2035-2040 років.

ядерне паливоБританіярф тероризм

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