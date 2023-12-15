Британія, Італія та Японія створять реактивний винищувач

Три країни підписали угоду про створення спільної організації для розробки нового вдосконаленого реактивного винищувача.

Про це повідомляє новинна агенція AP.

"Міністри оборони Японії, Великої Британії та Італії сьогодні підписали угоду про створення спільної організації для розробки нового передового реактивного винищувача, оскільки країни прагнуть зміцнити свою співпрацю перед зростанням загроз з боку Китаю, росії і Північної Кореї", - пише агенція.

В минулому році три країни домовилися об’єднати попередні індивідуальні плани.

"Спільна розробка винищувача є незамінною для забезпечення переваги у повітрі та ефективного стримування", - заявив міністр оборони Японії Мінору Кіхара.

Міжнародна урядова організація керуватиме спільним підприємством приватного сектору, до якого входять японська Mitsubishi Heavy, британська BAE Systems PLC та італійська Leonardo, щоб наглядати за розробкою літака.

Очолить її японський чиновник, спільним підприємством керуватиме представник Італії. Працівників на вищих посадах планують змінювати кожні кілька років.

Японія сподівається мати більший потенціал протистояти зростаючій самовпевненості Китаю і дозволити Британії збільшити власну присутність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.