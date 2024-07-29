Британія конфіскувала у російського олігарха майно на £750 тисяч

Мільярдер Петр Авен заявляє, що виступає проти режиму путіна.

Керуючий майном російського олігарха Петра Авена погодився на конфіскацію більше 750 000 фунтів стерлінгів, аби завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій.

Про це повідомляє агенцічя Bloomberg.

"Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені і в особняку Авена за межами Лондона, також були конфісковані відповідно до законодавства про доходи, отримані злочинним шляхом", - заявила представниці Національного агентства з боротьби зі злочинністю Аннабель Дарлоу.

Відомтсво звинувачвує Авена у тому, що той був прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму.

Кошти, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина росіянина і керуючий його майном визнали, що ці кошти або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях.

Сам Авен не має банківських рахунків в Британії. Проте його підозрювали в тому, що він використовував рахунки своєї дружини і фірми з управління майном як особисту "скарбничку" для фінансування свого життя.

Саме ж розслідування було зосереджено на близько 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, направлених до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю раніше вже домагалося конфіскації 1,2 мільйона фунтів стерлінгів у Авена.