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Британія кинула виклик загрозам росії та Китаю – The Times

13 березня 2023, 17:36
Британія кинула виклик загрозам росії та Китаю – The Times
Фото: Reuters
Для цього в структурі спецслужби з’явиться нове управління національної безпеки.

Британська служба контррозвідки МI-5 почне безпосередньо допомагати національним компаніям та організаціям у відбитті загроз, що походять від росії та Китаю.

Про це повідомляє The Times.

Нове управління національної безпеки консультуватиме компанії, дослідницькі організації та університети, які можуть стати жертвами промислового шпигунства. Крім того, приватні та державні структури зможуть звернутися до нового управління за порадами з питань взаємодії з партнерами з Китаю та використання китайського обладнання.

Розширення ролі МІ-5 у Британії пояснюють викликами з боку росії та Китаю, які визначатимуть епоху. The Times повідомляє, що прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак має зробити заяву щодо цього. Влада має намір оголосити і про інші кроки, які покликані допомогти королівству у протистоянні подібним викликам.

Британія також готується оголосити про збільшення фінансування корпорації ВBС на $24 мільйона з метою протидії китайській та російській дезінформації в уразливих країнах. Окрім того, буде вдвічі збільшено фінансування програми навчання британських дипломатів китайською мовою.

Британські спецслужби виступали із твердженнями про те, що хакери, які працюють на рф і Китай під час пандемії Covid-19 намагалися викрасти інформацію про вакцини, що розробляються у Великій Британії.

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